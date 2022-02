Fußgängerin von Autofahrerin angefahren und schwer verletzt

Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist eine Fußgängerin von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden.

Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist eine Fußgängerin von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wollte die Fußgängerin am Donnerstagabend die Straße überqueren, als die Autofahrerin sie erfasste. Die Fußgängerin stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zu weiteren Details konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-77239/2 (dpa)