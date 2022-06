Berlin-Wilmersdorf

Überfall auf Geldtransporter: Ermittlungen auf Hochtouren

Ein Beamter der Kriminaltechnik ist an der Postbankfiliale in der Uhlandstraße im Einsatz.

Am Mittwochvormittag überfielen mehrere Räuber einen Geldtransporter in der Berliner Innenstadt. Die Täter flohen mit ihrer Beute. Am Tag danach sucht die Polizei weiter nach ihnen.

Einen Tag nach dem Überfall auf einen Geldtransporter vor einer Bankfiliale in Berlin-Wilmersdorf mit vier Verletzten sucht die Polizei weiter nach den Räubern. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte ein Sprecher am Donnerstagvormittag. Es würden weiter Zeugen vernommen. Wie üblich würden auch Zusammenhänge zu ähnlichen Taten geprüft. Zu Fragen zum Hintergrund oder weiteren Details zu dem Raub wie auch der Beute hielt sich die Polizei am Donnerstag bedeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gemeinschaftlichen schweren Raubs mit Waffen. Zeugen konnten weiterhin Fotos und Videos auf dem Hinweisportal hochladen. Wie viele Hinweise bislang eingegangen sind, konnte die Polizei nicht sagen. Mindestens zwei, möglicherweise auch drei oder vier Tatverdächtige hatten den Geldtransporter am Mittwochvormittag vor einer Filiale der Postbank in der Uhlandstraße überfallen und waren mit ihrer Beute entkommen. Am Tatort hatten sie vier Leichtverletzte zurückgelassen: eine Wachfrau, einen Wachmann sowie zwei Mitarbeiterinnen der Bankfiliale. Die Räuber sprühten Reizgas, auch mehrere Schüsse sollen abgegeben worden sein. Laut einer Augenzeugin ging es sehr schnell. Nach Angaben der Polizei spielte sich alles vor der Bank ab. Die Polizei rückte mit 90 Kräften zum Tatort im Westteil der Innenstadt aus. Die Bankfiliale befindet sich etwa zwei Kilometer vom Kurfürstendamm entfernt. In Berlin gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Überfällen auf Geldtransporter. Im Februar hatten Unbekannte vor einem Supermarkt im Stadtteil Neukölln zugeschlagen und Geld erbeutet. Spektakulär verlief ein Raubüberfall auf einen Geldtransporter vor einer Bankfiliale auf dem Berliner Ku'damm 2021: Die Täter trugen orangefarbene Müllmann-Kleidung, sie erbeuteten fast 650.000 Euro. Pressemitteilung

Hinweisportal Polizei (dpa)

