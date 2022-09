Bestattung der Überreste polnischer Häftlingsfrauen aus KZ

Die sterblichen Überreste polnischer weiblicher Häftlinge des Konzentrationslagers Ravensbrück sind feierlich bestattet worden.

Die Beisetzung mit vier kleineren Särgen fand am Dienstag auf dem Friedhof in Fürstenberg/Havel statt. Im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück waren zwischen 1939 und 1945 nach Angaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten rund 120.000 Frauen aus ganz Europa inhaftiert. Die etwa 40.000 Polinnen hätten die größte nationale Häftlingsgruppe darunter gebildet. Die Asche der KZ-Opfer war laut Stiftung im Jahr 2019 bei Suchgrabungen des polnischen Instituts für Nationales Gedenken auf dem Friedhof in Fürstenberg geborgen worden.

(dpa)