Gedenken an die NS-Pogromnacht vom 9. November 1938

Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen wird am Donnerstag auch in Mecklenburg-Vorpommern an die antijüdischen Pogrome der Nationalsozialisten vor 85 Jahren erinnert und der Opfer des Holocaust gedacht.

In Greifswald ist am Donnerstag eine ökumenische Andacht am Ort des ehemaligen Betsaals der jüdischen Gemeinde geplant. In Neubrandenburg gedenken am Nachmittag Stadtpräsident Jan Kuhnert und Oberbürgermeister Silvio Witt der Ereignisse vom 9. November 1938. In Schwerin ist am Abend eine Veranstaltung mit Landtagspräsidentin Birgit Hesse geplant.

In Mecklenburg-Vorpommern hatten die Plünderungen und Zerstörungen während der Pogromnacht meistenteils erst am frühen Morgen des 10. November 1938 begonnen und oft noch den ganzen Tag angedauert. Neben der Synagoge in Schwerin wurden damals Gotteshäuser auch in Rostock, Neubrandenburg, Parchim, Güstrow, Alt-Strelitz und Teterow verwüstet. In zahlreichen Städten demolierten Kommandos der nationalsozialistischen Parteimiliz SA Geschäfte und Wohnungen von Juden.

(dpa)