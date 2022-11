Lambrecht eröffnet Bundeswehr-Ehrenhain

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eröffnet an diesem Freitag (9.45 Uhr) in Schwielowsee bei Potsdam den wiedererrichteten Ehrenhain der Bundeswehr aus dem Feldlager im afghanischen Masar-i-Scharif.

Auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos wird damit der 59 deutschen Soldaten gedacht, die im Zusammenhang mit dem Afghanistaneinsatz zu Tode kamen. 35 von ihnen starben bei Anschlägen und in Gefechten.

Zu der Zeremonie am Freitagvormittag erwartet die Bundeswehr rund 40 Hinterbliebene. Aus der Politik wird unter anderem auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) dabei sein.

Zentrales Element des neuen Ehrenhains ist ein 27 Tonnen schwerer Gedenkstein. In einer Antonow-Frachtmaschine wurde der Findling aus dem Marmal-Gebirge im Norden Afghanistans im Mai vergangenen Jahres nach Deutschland gebracht. Auf dem Bundeswehr-Gelände in Schwielowsee wurde nun der im Auslands-Camp errichtete Ehrenhain in einem kleineren Maßstab wieder aufgebaut. Er ist Teil des "Waldes der Erinnerung" - ein Gedenkort, an dem es bereits mehrere Ehrenhaine gibt.

Das Camp Marmal in Afghanistan war das größte deutsche Feldlager der Bundeswehr im Ausland. Der Einsatz in dem Krisenland dauerte insgesamt fast 20 Jahre. Im Sommer vergangenen Jahres kamen die letzten Soldaten aus Afghanistan nach Deutschland zurück.

