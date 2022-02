Gefälschte Impfausweise angeboten: Auf frischer Tat ertappt

Ein junger Mann soll in Berlin-Kreuzberg aus der Wohnung der Eltern heraus gefälschte Impfausweise angeboten haben.

Die Polizei nahm den 19-Jährigen am Dienstagnachmittag fest, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der Mann hatte Impfausweise mit Aufklebern, Arztstempeln und Unterschriften über einen Chatdienst im Internet angeboten. Als er in der Dieffenbachstraße vier Impfausweise zum Kauf übergab, schlug die Polizei zu. In der Wohnung der Eltern fanden die Polizisten Arztstempel und Aufkleber.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-255527/2 (dpa)