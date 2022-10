Sperrung der Friedrichstraße für Autoverkehr rechtswidrig

Eine Flaniermeile für Fußgänger sollte ein Stück der berühmten Berliner Friedrichstraße werden. So der Plan der von den Grünen geführten Senatsverwaltung für Verkehr. Daher sperrte man die Autos aus. Die Rechtslage ließ das aber gar nicht zu.

Die höchst umstrittene und heiß diskutierte Sperrung der Friedrichstraße im Zentrum Berlins für Autos ist nach einer Gerichtsentscheidung rechtswidrig. Eine derartige Straßensperrung durch den Senat sei nur aus Gründen der Sicherheit und Ordnung möglich, diese Voraussetzungen lägen aber nicht vor, entschied das Verwaltungsgericht Berlin, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Das Gericht gab damit der Inhaberin eines Geschäfts in der Friedrichstraße Recht, die geklagt hatte.

Die Senatsverkehrsverwaltung habe für ihre Entscheidung die bessere Aufenthaltsqualität in der Friedrichstraße als Geschäftsstraße angeführt, so das Gericht weiter. Dafür gebe es aber in der Straßenverkehrsordnung keine Rechtsgrundlage.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Senat kann dagegen beim Oberverwaltungsgericht (OVG) vorgehen. Sollte der Beschluss rechtskräftig werden, muss der Senat die Friedrichstraße innerhalb von zwei Wochen wieder für Autos freigeben. Zieht der Senat vor das OVG, muss erstmal nichts passieren.

Allerdings hat die Senatsverwaltung parallel beim Bezirksamt Mitte einen Antrag gestellt auf eine sogenannte Änderung der Widmung als öffentliche Straße, die auch dem Autoverkehr offensteht. Das würde bedeuten, dass der umstrittene Straßenabschnitt keine öffentliche Autostraße mehr ist. Damit ergäbe sich eine ganz neue Rechtslage. Das Verfahren läuft aber noch.

Der Verkehrsversuch zur "Flaniermeile Friedrichstraße" hatte im August 2020 begonnen. Auf einem etwa 500 Meter langen Abschnitt mit vielen Geschäften sind Autos seither tabu. Allerdings blieb der erhoffte Aufschwung für die Einkaufsstraße, die zeitweise dem Ku'damm den Rang ablief, später aber zunehmend Probleme bekam, bislang aus. Auch die Sperrung für Fahrräder machte die Sache nicht viel besser.

Laut Aktionsbündnis "Rettet die Friedrichstraße" ging die Zahl der Besucher seit Start des Projekts sogar zurück - was allerdings auch an der Coronapandemie liegen könnte.

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) kündigte im Frühjahr Pläne an, nach denen der gesamte Bereich bis zum Gendarmenmarkt umgestaltet werden und vor allem für Fußgänger nutzbar sein sollte.

(dpa)