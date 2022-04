Mutmaßlicher KZ-Wachmann: Prozess geht Ende April weiter

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren SS-Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen wird erst Ende April fortgesetzt.

Die geplanten Verhandlungstermine an diesem Donnerstag und Freitag seien wegen einer Erkrankung des 101 Jahre alten Angeklagten aufgehoben worden, berichtete die Sprecherin des Landgerichts Neuruppin, Iris le Claire, am Montag auf Anfrage. Die nächsten Verhandlungstermine seien am 28. und 29. April geplant. Dann werde sich entscheiden, ob nach Schließung der Beweisaufnahme die Staatsanwaltschaft mit ihrem Plädoyer beginnen könne.

Nach Angaben der Sprecherin hat das Gericht die für kommenden Donnerstag geplante Vernehmung von fünf weiteren mutmaßlichen früheren SS-Männern unabhängig von der Erkrankung des Angeklagten ebenfalls abgesagt. Denn von den von der Verteidigung beantragten Zeugen sei einer bereits gestorben und drei weitere aus gesundheitlichen Gründen nicht vernehmungsfähig, sagte le Claire. Gegen den fünften möglichen Zeugen werde ebenfalls ermittelt. Daher verweigere dieser die Aussage, so die Sprecherin.

Die Verteidigung hatte auf eine Aussage der mutmaßlichen früheren SS-Wachmänner gehofft, dass sie den Angeklagten möglicherweise nicht als früheren Kameraden erkennen. Denn der 101-Jährige hat in dem Prozess bislang bestritten, in dem KZ tätig gewesen zu sein. Er ist angeklagt, als damaliger Wachmann in dem KZ von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Häftlingen geleistet zu haben. Allerdings ist die Tätigkeit eines SS-Wachmanns im KZ mit seinem Namen, Geburtsdatum und -ort durch zahlreiche Dokumente belegt. Der Prozess vor dem Landgericht Neuruppin wird aus organisatorischen Gründen in einer Sporthalle in Brandenburg/Havel geführt.

