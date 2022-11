Berlin erinnert an den Mauerfall am 9. November 1989

Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung erinnert Berlin heute an die Friedliche Revolution und den Mauerfall vor 33 Jahren.

An der Gedenkstätte in der Bernauer Straße nehmen daran unter Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ( SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) teil.

Im Rahmen der Veranstaltung tritt der belarussische Volny-Chor auf. Er ist im August 2020 als Reaktion auf die Repressionen in Belarus entstanden. Nach Angaben der Organisatoren werden die Sängerinnen und Sänger Masken tragen, um anonym zu bleiben und sich so vor Verfolgung zu schützen. Zu den Teilnehmern der Veranstaltung in der Gedenkstätte gehören auch rund 200 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Frankreich und Norwegen.

Am 9. November 1989 hatte die damalige DDR-Führung nach einer großen Ausreisewelle und massiven Demonstrationen der Opposition die Grenzen zur Bundesrepublik geöffnet und allen DDR-Bürgern das Reisen erlaubt. Weniger als ein Jahr später kam die deutsche Vereinigung am 3. Oktober 1990.

Der 9. November steht auch für zwei weitere Ereignisse der deutschen Geschichte: 1918 wurde an dem Tag in Berlin die Republik ausgerufen. Am 9. November 1938 wurden bei Pogromen im nationalsozialistischen Deutschland Synagogen und andere jüdische Einrichtungen zerstört und Juden getötet. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey hält am Mittwochabend (19 Uhr) eine Ansprache bei der Gedenkveranstaltung der Jüdischen Gemeinde zum 84. Jahrestag der Novemberpogrome am Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße.

(dpa)