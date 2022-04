Berliner Museum erhält Kriegsfunde aus privater Hand

Fast acht Jahrzehnte nach Kriegsende kann sich das Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte über die Rückgabe von aus Ruinen stammenden Kunstgegenständen freuen.

Das Museum will die als "spektakulär" beschriebenen insgesamt etwa 1500 Objekte in der kommenden Woche (12. April) präsentieren. Die Witwe des Mannes, der die Gegenstände in seinem Haushalt aufbewahrte, hatte sich an das Museum gewandt.

Das ehemalige Kunstgewerbemuseum, in dem inzwischen der Gropius Bau untergebracht ist, beherbergte früher auch Depots des heutigen Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatliche Museen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert stark zerstört und sollte zunächst auch abgerissen werden. "Hier tummelten sich in der West-Berliner Nachkriegszeit Hobby-Archäologen, die "Funde" mit in ihre Privatwohnungen nahmen", hieß es am Montag bei der für die Museen zuständigen Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die nun zurückgegebenen Gegenstände gehörten nach den Angaben nachweislich zum Altbestand des Hauses.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-792062/3 (dpa)