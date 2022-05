Geschichte

14:54 Uhr

Giffey: Zweiter-Weltkrieg-Gedenken wird anders aussehen

Das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 wird nach Einschätzung von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in diesem Jahr anders aussehen: "Die aktuelle Lage ist sehr bedrückend, und dem muss auch ein solches Gedenken gerecht werden", sagte Giffey am Dienstag nach der Senatssitzung in Berlin.