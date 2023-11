Innenminister ruft zu Solidarität mit jüdischen Bürgern auf

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat die Bevölkerung anlässlich des 85.

Jahrestags der Pogromnacht zu Solidarität mit jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufgerufen. Es sei eine historische Verpflichtung, "dafür zu sorgen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland nie wieder Angst um ihr Leben haben müssen", sagte Stübgen am Donnerstag in einem Video auf der Plattform X (früher Twitter). Viele Menschen jüdischen Glaubens auch in Deutschland fürchteten erneut um ihre Sicherheit.

"Sie müssen mit ansehen, wie der brutale Terrorangriff der Hamas von Anhängern und Sympathisanten der Terrororganisation auch auf deutschen Straßen gefeiert wird", sagte Stübgen. Deshalb könne es nur eine Botschaft geben: "Wir stehen fest und unverrückbar an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das bedeutet, dass wir nicht wegsehen dürfen." In Brandenburg dürfe es keinen Platz für Antisemiten geben, egal aus welcher politischen Ecke sie kämen. "Denn nie wieder ist jetzt!", sagte er.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zeigte sich ebenfalls besorgt. "Die Spannungen, die sich derzeit auf Israel explosionsartig entladen, führen auch zu Rissen in unserer Gesellschaft. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Antisemitismus um sich greift", sagte Schubert nach Angaben der Stadt. "Wir müssen ein Klima des Zusammenhalts schaffen, in dem Antisemitismus kein Nährboden findet."

In Brandenburg wird an mehreren Orten an die Opfer der Nationalsozialisten erinnert. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten die Nationalsozialisten landesweit eine Gewaltwelle gegen Juden begonnen. In der Folge wurden nach Angaben des Deutschen Historischen Museums mehr als 1300 Menschen getötet, 1400 Synagogen zerstört und beschädigt, 7000 Geschäfte überfallen und 30.000 Juden in Konzentrationslager verschleppt.

(dpa)