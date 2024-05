Pistorius erinnert an Ende der Berliner Luftbrücke

Vor 75 Jahren sicherte die Luftbrücke die Versorgung West-Berlins. Zum Festakt kommt der Verteidigungsminister - und ein besonderer Pilot wird geehrt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius ( SPD) erinnert am Sonntag (10.30 Uhr) an das Ende der spektakulären Luftbrücke vor 75 Jahren. Mit mehr als 270.000 Flügen sicherten die Alliierten in den Jahren 1948/49 die Versorgung Westberlins. Die Sowjetunion hatte damals als Antwort auf die Einführung der D-Mark im Westen die Land- und Wasserwege blockiert und die Strom- und Gasversorgung stark eingeschränkt. Mit ihren Landungen in Minutentakt sicherten die Alliierten damals das Überleben von zwei Millionen Menschen.

Neben dem Verteidigungsminister will auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an den Feierlichkeiten teilnehmen. Der legendäre US-Luftbrückenpilot Gail S. Halvorsen (1920-2022) soll mit einer Gedenktafel gewürdigt werden.

(dpa)