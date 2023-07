Auch ein ukrainischer Truck fährt beim CSD in Berlin mit

Am Christopher Street Day am Samstag in Berlin ist auch ein ukrainischen Truck beteiligt.

"Unser Slogan ist "Be pride like Ukraine"", sagte Kateryna Demerza von der Nichtregierungsorganisation Vitsche der Deutschen Presse-Agentur. Der Verein hatte schon 2022 die Teilnahme am CSD-Demonstrationszug durch die deutsche Hauptstadt organisiert. Das sei das erste Mal gewesen, dass ein ukrainischer Truck in Berlin mitgefahren sei, sagte Demerza. Dieses Jahr gebe es dafür erstmals auch die Unterstützung der ukrainischen Botschaft. "Es zeigt, dass die Ukraine für diese Werte steht."

In der Ukraine habe sich die Einstellung zur queeren Community positiv verändert, sagte Demerza. "Die Atmosphäre ist besser geworden. Je mehr Leute zeigen, dass sie zur Community gehören, desto mehr Leute verstanden, dass das in Ordnung ist."

Zum CSD in Berlin werden ab Samstagmittag rund eine halbe Million Menschen erwartet. Der Demonstrationszug bewegt sich auf einer 7,4 Kilometer langen Strecke durch mehrere Stadtteile Berlins. Das CSD-Motto lautet in diesem Jahr "Be their voice - and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!"

