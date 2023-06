Kampagne: Aufmerksamkeit für Obdachlosigkeit junger Menschen

Odachlosigkeit ist für viele junge Menschen in Deutschland nach Einschätzung der Off Road Kids Stiftung ein ernstzunehmendes Risiko.

Eine neue Kampagne mit dem Titel "Was, wenn dein Kind auf der Straße sitzt?" soll vor allem Eltern auf ein Hilfsangebot im Internet namens Sofahopper aufmerksam machen, wie Vorstandsmitglied Markus Seidel am Donnerstag mitteilte.

Die Website Sofahopper.help bietet seit fünf Jahren Hilfe für junge Menschen an, die kurz vor der Obdachlosigkeit stehen oder bereits auf der Straße leben. "Sofahopper bietet die Möglichkeit, dem Hilfsangebot eine große Reichweite zu geben über das Internet", sagte Schirmherrin Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die neue Kampagne läuft in Zusammenarbeit mit Werbeanbieter Ströer auf Werbeanzeigetafeln in ganz Deutschland.

Die Bezeichnung Sofahopper leitet sich von jungen Menschen ab, die sich in ihrer Not bei Bekannten von Sofa zu Sofa durchschlagen. Grund dafür sind häufig schlechte Verhältnisse im familiären Umfeld und eigentlichen Zuhause. "Diese jungen Menschen haben ganz häufig Multiproblemlagen, bei denen ist es so, dass alles zusammenkommt", erklärte Seidel. Jährlich seien etwa 38.000 junge Menschen in Deutschland von Obdachlosigkeit bedroht oder betroffen.

Dieses Jahr rechnet man bei Off Road Kids mit 1000 Anfragen mehr als im vergangenen. "Wir werden in diesem Jahr 6000, eher mehr, junge Menschen haben, die Hilferufe an uns richten", sagte Seidel. Dieser Wert wäre viermal so hoch wie noch vor der Corona-Pandemie. "Wir sehen, dass die jungen Menschen mit noch mehr psychischen Belastungen zu uns in die Streetwork-Stationen kommen oder am Telefon oder im Chat sind", sagte Seidel.

Die Off Road Kids Stiftung unterstützt seit 30 Jahren junge Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind, unter anderem durch Beratungen, bei Behördengängen und Anträgen sowie der Suche nach einer Unterkunft. Sie bietet bundesweit Hilfe per Telefon oder Online-Chat an. Streetwork-Stationen gibt es in Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg und Köln.

"Unser Ziel ist es möglichst schnell dafür zu sorgen, dass diese Menschen eine neue Lebensperspektive bekommen", sagte Seidel. Es gebe eine Grauzone der Gesellschaft, aus der schwer rauszukommen sei. "Das fängt mit Betteln an. Das kann bei Mädels und aber auch bei Jungs auch sehr schnell zu Prostitution oder Kleindiebstählen übergehen."

(dpa)