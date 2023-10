Spenden in Berlin und Brandenburg höher als vor Pandemie

Deutschlandweit wurde dieses Jahr wieder ähnlich viel Geld gespendet wie vor der Corona-Pandemie. Die Zahl der Spender ging zuletzt zurück. In Berlin und Brandenburg ist das anders.

Entgegen dem Bundestrend haben Menschen in Berlin und Brandenburg dieses Jahr einer ersten Bilanz zufolge mehr Geld gespendet als vor der Pandemie. Zwischen Januar und Juni kamen insgesamt rund 120 Millionen Euro zusammen, wie der Deutsche Spendenrat am Freitag mitteilte. 2019 waren es im Vergleichszeitraum 106 Millionen Euro. Auch die Zahl der Spenderinnen und Spender hat sich den Angaben zufolge seit 2019 um 8 Prozent erhöht: 826.0000 Menschen haben im ersten Halbjahr dieses Jahres Geld gespendet.

Bundesweit ging die Zahl der Spenderinnen und Spender nach Angaben des Geschäftsführers Martin Wulff zuletzt zurück. Die Höhe der Geldspenden lag in diesem Jahr deutschlandweit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Zwischen Januar und August 2023 wurden rund 2,8 Milliarden Euro gespendet. Vergleicht man die diesjährigen Zahlen jedoch mit dem Vorjahreszeitraum (rund 3,4 Milliarden Euro) nahm die Spendensumme um 18 Prozent ab. Vergangenes Jahr kamen insgesamt 5,7 Milliarden Euro zusammen - das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Die hohe Welle der Hilfsbereitschaft hing vor allem mit dem Krieg in der Ukraine zusammen.

Menschen spenden in Krisenzeiten mehr Geld

In Zeiten großer Krisen spenden Menschen in Deutschland nach Angaben des Vereins mehr Geld als gewöhnlich. "Viele Menschen bewegt es, wenn sie von akuten Krisen erfahren, da wollen sie gern helfen und unterstützen", sagte Wulff. Es sei daher zu erwarten, dass durch die jüngsten Erdbeben in Marokko, Libyen und Afghanistan so wie dem Krieg in Israel, im September und Oktober wieder mehr gespendet wurde, sagte Geschäftsstellenleiter Lars Kolan. Eine genaue Auswertung soll Anfang Dezember veröffentlich werden.

Der Deutsche Spendenrat wurde vor 30 Jahren gegründet und versteht sich als Dachverband von gemeinnützigen Organisationen, die Spenden sammeln. Spendenwillige können sich bei dem Verein darüber informieren, welche Organisationen als vertrauenswürdig eingeschätzt werden. Dafür stellt der Spendenrat Zertifikate aus. Er zählt rund 70 Mitglieder, darunter das Deutsche Rote Kreuz und die Aktion Deutschland Hilft. Für Freitagabend war ein Festakt zum 30-jährigen Bestehen des Vereins geplant.

(dpa)