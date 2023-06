Woidke: Ehrenamtliches Engagement sorgt für Zusammenhalt

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will die Bürgerinnen und Bürger zu mehr ehrenamtlichem Einsatz ermuntern und damit auch die Demokratie stärken.

"Es ist wichtig, dass der Funken überspringt und noch mehr Menschen motiviert, sich für die Gemeinschaft einzusetzen", sagte der SPD-Politiker am Montag bei der Verleihung des Landesordens in Brandenburg/Havel laut Mitteilung. "Freiwilliges Engagement und ehrenamtliches Wirken sorgen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und unterstützen die Stabilität demokratischer Strukturen."

Geehrt wurden die Kantorin Lydia Budischin aus Burg/Spreewald (Kreis Spree-Neiße), Naturpark-Unterstützer und Ex-Landrat Gottfried Walter Kroker aus Elsterwerda (Elbe-Elster), die Direktorin des Einstein Forums Potsdam, Susan Neiman aus Berlin, der Ex-Geschäftsführer der Raffinerie PCK, Wulf Spitzley aus Panketal (Barnim), die frühere Leiterin der Koordinierungsstelle "Tolerantes Brandenburg", Angelika Thiel-Vigh aus Potsdam, der Technische Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, André Vogel aus Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland), und der frühere Vize-Kommandant in der Woiwodschaft Lebuser Land, Henryk Wieruszewski aus Polen.

In Brandenburg engagieren sich nach Angaben der Landesregierung rund 800.000 Menschen für ein Ehrenamt. Die rot-schwarz-grüne Koalition fördert das Ehrenamt mit einem jährlichen Empfang Woidkes, dem Titel "Ehrenamt des Monats" und dem Ideen-Wettbewerb "Zukunft Ehrenamt". Die Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement in Brandenburg lag laut einer bundesweiten Befragung von 2019 bei 49 Prozent der Bevölkerung. Nur in Thüringen war der Anteil geringer.

(dpa)