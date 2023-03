Zahl der beschäftigten Frauen gestiegen

Die Zahl der beschäftigten Frauen in Berlin und Brandenburg ist gestiegen.

Das geht aus einer Mitteilung der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Anlass ist der kommende Weltfrauentag am Mittwoch. Demnach waren im Juni 2022 rund 1,2 Millionen Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 37.500 mehr als im Juni 2021.

Besonders hoch ist die Beschäftigungsquote von Frauen laut der Agentur für Arbeit in Brandenburg. 63,8 Prozent der Brandenburgerinnen gingen im Juni 2022 einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach. Der Bundesdurchschnitt lag bei 59,2 Prozent. Damit liege Brandenburg den Angaben zufolge auf einem Spitzenplatz. Eine positive Entwicklung zeigt sich in Berlin bei der Anzahl langzeitarbeitsloser Frauen. Hier verringerte sich die Quote um 19,2 Prozent.

Laut der Agentur für Arbeit verringerten sich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen auch beim Gehalt. Demnach verdienen Brandenburgerinnen im Mittel 133 Euro mehr als Männer. In Berlin ist es andersherum - hier verdienen Männer im Mittel 91 Euro mehr als Frauen.

(dpa)