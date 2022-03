Innenminister Stübgen positiv auf das Coronavirus getestet

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat sich wegen einer möglichen Corona-Infektion in häusliche Quarantäne begeben.

Nach leichten Krankheitssymptomen sei ein Selbsttest des Ministers auf das Coronavirus am Montag positiv ausgefallen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Stübgen führe seine Amtsgeschäfte aber von zu Hause aus weiter, so der Sprecher. Das Innenministerium arbeitet derzeit unter Hochdruck an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

