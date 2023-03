Sozialmediziner: Lindner fehlt Wille zur Armutsbekämpfung

Der Sozialmediziner Gerhard Trabert hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fehlenden Willen bei der Armutsbekämpfung vorgeworfen.

Mit Blick auf die Verteilungsgerechtigkeit sagte Trabert am Dienstag beim Kongress Armut und Gesundheit in Berlin: "Unser Finanzminister hat eben nicht Recht, wenn er behauptet, es seien zu wenig finanzielle Mittel in diesem Land vorhanden, um diese Form der Armutsbekämpfung zu finanzieren." Und: "Er will einfach Armut nicht bekämpfen."

Trabert ist Professor für Sozialmedizin in Mainz und Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Im vergangenen Jahr trat er als Kandidat der Linken bei der Wahl zum Bundespräsidenten an.

Lindner schütze das Vermögen derjenigen, die immer reicher würden, und verstoße gegen das Grundgesetz, sagte er. "Denn dort steht eindeutig, Artikel 14, Absatz 2: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." Natürlich seien in "diesem reichen Land" genügend finanzielle Ressourcen vorhanden.

(dpa)