Steigende Zahl von Corona-Patienten in Kliniken

Mit Beginn der Grippesaison Anfang Oktober hat auch in Brandenburg die Zahl der Atemwegs-Erkrankungen zugenommen.

Dabei handele es sich in den meisten Fällen um Infektionen durch Rhinoviren, berichtete der zuständige Referent im Brandenburger Gesundheitsministerium, Ulrich Widders, am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Allerdings gebe es in 20 Prozent der Fälle auch wieder Infektionen mit Coronaviren, sagte Widders. Darunter seien auch schwere Verläufe: So sei die Zahl der stationären Behandlungen nach Corona-Infektionen von rechnerisch 4,3 Patienten pro 100.000 Einwohner Anfang Oktober auf aktuell 15,3 gestiegen. Eine Überlastung von Krankenhäusern wie in der Zeit der Corona-Pandemie gebe es nicht, betonte Widders.

(dpa)