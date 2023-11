Wünsche von Schwerbehinderten stärker berücksichtigen

Der Diakonie-Anbieter Oberlinhaus, der vor zweieinhalb Jahren durch ein Verbrechen mit vier Toten erschüttert wurde, will die Anliegen von Menschen mit schweren Behinderungen in der Pflege besser einbinden.

Die Beteiligten müssten "mit einem einfühlenden Verstehen sich einen Einblick darüber verschaffen (...), was will der einzelne Mensch eigentlich", sagte Pädagoge und Kommissionsmitglied Wolfgang Bayer bei der Vorstellung des Zwischenberichts einer Expertenkommission am Freitag in Potsdam. "Die Frage, wie Menschen mit komplexen Behinderungen in solchen bürokratisch organisierten Verfahren zur Sprache kommen, ist deutlich unterentwickelt."

Die Kommission war im April 2021 ins Leben gerufen worden, kurz nachdem eine damals 52-jährige Pflegekraft vier Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Hauses im Potsdamer Stadtteil Babelsberg gewaltsam mit einem Messer getötet hatte. Die Opfer litten unter schwersten Behinderungen. Eine 43-jährige Bewohnerin überlebte den Angriff durch eine Notoperation. Das Landgericht Potsdam sprach die Deutsche wegen vierfachen Mordes schuldig. Sie wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

