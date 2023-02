Potsdam meldet nach Internet-Pause wieder Corona-Fälle

Nach dem siebenwöchigen Abschalten der Internetverbindungen wegen eines drohenden Cyberangriffs hat Potsdam wieder Corona-Fälle gemeldet.

Am Freitag leitete die Brandenburger Landeshauptstadt 562 Covid-19-Infektionen weiter, teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit lag Potsdam zwar bei weitem an der Spitze in Brandenburg, doch die Angabe entspricht nicht der genauen Zahl der Infektionen vom Vortag: Die Stadt verteilt die aufgelaufenen, nicht gemeldeten Fälle über mehrere Tage.

Nach dem Abschalten der Internetverbindungen war Potsdam am 8. Februar wieder an das Landesverwaltungsnetz angeschlossen worden. Die Dienstleistungen für Bürger laufen erst schrittweise wieder an. Im Januar war die Stadt kurzzeitig wieder am Netz, auch die E-Mail-Kommunikation funktionierte wieder, doch nach einem Hinweis auf eine Schadsoftware ging sie wieder offline.

(dpa)