Jugendlicher bei Streit mit Messer schwer verletzt

In Berlin-Lichtenrade ist am Sonntagabend ein Jugendlicher mit einem Messer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der Angriff wohl im Streit einer Gruppe von etwa 15 Jugendlichen geschehen. Das Opfer, ein vermutlich 13-Jähriger, sei so schwer am Oberkörper verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Der Grund für den Streit und der genaue Tathergang sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

