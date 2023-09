Mann in Spandau homophob beleidigt, geschlagen und getreten

Drei Männer sollen einen 25-Jährigen in Berlin-Spandau homophob beleidigt, geschlagen und getreten haben.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 25-Jährige am Freitagabend in der Klosterstraße unterwegs. Dabei soll er zunächst aus der Gruppe der drei Männer homophob beleidigt worden sein. Einer der Männer soll ihn dann geschlagen und ein weiterer Mann getreten haben, woraufhin er den Angaben zufolge zu Boden ging. Die drei Männer sollen dann noch mehrmals gegen den Kopf des am Boden liegenden 25-Jährigen getreten haben. Daraufhin flüchteten sie.

Der Angegriffene erlitt laut Polizei Schmerzen am Ober- und Unterkörper, wollte sich zunächst jedoch nicht ärztlich behandeln lassen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung.

(dpa)