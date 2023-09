Mann wird mit Messer am Alexanderplatz verletzt: Festnahme

Ein 56-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Mitte mit einem Messer verletzt worden.

Ein 34-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach gerieten die beiden Männer am Freitagnachmittag in einer Wechselstube am Alexanderplatz zunächst verbal in einen Streit. Vor dem Geschäft kam es zu einem Handgemenge, bei dem der 34-Jährige ein Messer gezogen und den 56-Jährigen damit mehrfach am Kopf verletzt haben soll. Der Angreifer floh. Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Der Tatverdächtige wurde kurz danach von Einsatzkräften der Bundespolizei am S-Bahnhof Alexanderplatz festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zwei Reisepässe, einer davon stellte sich als Fälschung heraus. Das Tatmesser wurde laut Polizei nicht gefunden. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,3 Promille. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)