Raubüberfall in Hotel: Rezeptionist bedroht und verletzt

Drei Männer sollen am frühen Mittwochmorgen ein Hotel in Berlin-Reinickendorf ausgeraubt haben.

Die Täter sollen den Rezeptionisten bedroht und ihn zur Herausgabe von Geld aus dem Tresor gezwungen haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben des 36-jährigen Rezeptionisten hat am frühen Morgen jemand an der Hofzufahrt des Hotels geklingelt. Als sich der 36-jährige daraufhin zur Schranke begab, soll sich ihm ein Mann genähert und mit einem Gegenstand auf ihn eingeschlagen haben. Ein Komplize bedrohte demnach den Hotelangestellten mit einer Schusswaffe.

Die beiden Räuber sollen den Rezeptionisten zurück in die Lobby gedrängt und ihn zur Herausgabe von Geld aus dem Tresor gedrängt haben. Nachdem der 36-jährige das Geld ausgehändigt hatte, flüchteten die Täter mit einem weißen Kleinwagen, in dem ein dritter Komplize gewartet haben soll. Der Rezeptionist erlitt Blutergüsse an Armen und Beinen, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab.



(dpa)