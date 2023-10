Unbekannter Täter rammt Wachmann Knie ins Gesicht

Ein Berliner Wachmann ist in der Nähe des Polizeipräsidiums in Tempelhof angegriffen und verletzt worden.

Der 24-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes war am Mittwochnachmittag in Dienstkleidung mit der U-Bahn unterwegs zu seiner Arbeit, als ihn ein anderer Fahrgast erst anstarrte und dann zusammen mit ihm am Platz der Luftbrücke ausstieg, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Bahnsteig fragte der Unbekannte den Wachmann dann nach dessen Arbeitsstelle, griff ihn dann mit Faustschlägen an und rammte ihm sein Knie ins Gesicht. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

(dpa)