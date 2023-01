3000 Postbeschäftigte zum Warnstreik aufgerufen

Bei der Deutschen Post in Berlin und Brandenburg treten Beschäftigte am Freitag in einen Warnstreik.

Nach einer erfolglosen zweiten Tarifrunde rief die Gewerkschaft Verdi etwa 3000 Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung zu einem zweitägigen Ausstand auf. Bereits in der Nacht sollten 500 Tarifbeschäftigte in den vier regionalen Briefverteilzentren in Berlin-Tempelhof, Schönefeld, Stahnsdorf und Hennigsdorf sowie in den Paketzentren Rüdersdorf, Börnicke und Ludwigsfelde ihre Arbeit niederlegen. Ab Freitagmorgen folgen laut Verdi weitere Beschäftigte in sogenannten Zustellbasen in beiden Ländern.

Die Gewerkschaft fordert in den Verhandlungen für die bundesweit rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Post eine 15-prozentige Lohnerhöhung. Die erste Verhandlungsrunde fand am 6. Januar statt, die zweite am Mittwoch und Donnerstag in Köln. Der Post-Vorstand hält die Forderung der Gewerkschaft für unrealistisch. Das Unternehmen kündigte an, bei der dritten Verhandlungsrunde am 8. und 9. Februar ein Angebot vorzulegen.

(dpa)