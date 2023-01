Sieben neue Lotto-Millionäre - die meisten in Oberhavel

Im vergangenen Jahr sind in Brandenburg überdurchschnittlich viele Lotto-Millionäre neu gekürt worden.

Mit sieben neuen Lotto-Millionären sei der langjährige Durchschnitt von drei bis vier Lotto-Millionären deutlich übertroffen worden, berichtete Antje Edelmann, Sprecherin von Lotto Brandenburg, am Freitag. Vier Millionen-Gewinne gingen 2022 an Spieler in der Landeshauptstadt Potsdam. Insgesamt seien im Land mit 6,5 Millionen Einzelgewinnen 113,4 Millionen Euro ausgezahlt worden.

Den zweithöchsten Gewinn der Brandenburger Lotto-Geschichte in Höhe von 23,2 Millionen Euro sahnte im vergangenen Juni ein Spieler aus Potsdam ab. Der Glückspilz zögerte mehr als einen Monat lang, bevor er seinen Gewinn abholte, weil er sich erst über die Konsequenzen dieses Reichtums klar werden wollte. Den höchsten Lotto-Gewinn in Brandenburg gab es nach Angaben von Edelmann 2021 mit 26,1 Millionen Euro. Der höchste jemals in Brandenburg ausgezahlte Lotterie-Gewinn war mit gut 48 Millionen Euro ein Eurojackpot im selben Jahr.

Bei den Großgewinnen ab 5000 Euro gab es mit 62 Auszahlungen die meisten Glückspilze im Landkreis Oberhavel, dicht gefolgt von 61 Großgewinnen im Landkreis Teltow-Fläming und 55 im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Wenn Gewinne nicht abgeholt werden, landet das Geld in einem Topf für Sonderauslosungen. Damit konnten 258 Zusatzgewinne in Höhe von insgesamt gut einer halben Million Euro an die Brandenburger Lotto-Fans verlost werden.

(dpa)