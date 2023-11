Karl-Heinz Hegenbart neuer Präsident des LSB Brandenburg

Nach Wolfgang Neubert gibt es nun einen neuen Präsidenten des Landessportbundes. Der bisherige Vize, Karl-Heinz Hegenbart, übernimmt.

Karl-Heinz Hegenbart ist neuer Präsident des Landessportbundes (LSB) Brandenburg. Der 69-Jährige, bislang Vizepräsident für Breitensport und Sportentwicklung, wurde am Samstag auf dem 10. Landessporttag in Potsdam wie erwartet mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Wolfgang Neubert gewählt. Der ebenfalls 69-Jährige hatte nach zwölf Jahren an der Spitze des Verbandes nicht mehr kandidiert. Neubert wurde anschließend zum zweiten Ehrenmitglied des Verbandes ernannt.

"Wir werden unseren Wachstumskurs gemeinsam und zusammen im Sinne unserer Aktiven, unserer Vereine und im Sinne des märkischen Sports fortsetzen - so, wie wir es in den vergangenen mehr als 30 Jahren des Landessportbundes bereits erfolgreich gelebt haben", kündigte Hegenbart nach seiner Wahl an. Der LSB verzeichnet mit derzeit über 361 000 Mitgliedern den höchsten Stand seiner Geschichte.

Der Landessporttag, das oberste Organ der LBS, sprach sich in einem Votum eindeutig für eine mögliche Bewerbung Deutschlands für Olympische und Paralympische Spiele aus. In einem entsprechenden Text heißt es unter anderem, dass man die Initiativen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zur Vorbereitung einer deutschen Bewerbung begrüße. Der angebahnte Dialogprozess mit der breiten Öffentlichkeit sei ein wichtiger Schritt zur Akzeptanz dieses größten sportlichen Ereignisses. Als ein starkes Argument würden die hohen Synergieeffekte für die Region gesehen, in der das Großereignis stattfinden werde, hieß es weiter.

(dpa)