Zurückweisungen an polnischer Grenze stark gestiegen

Die Zahl der Zurückweisungen in Brandenburg an der Grenze zu Polen ist zuletzt deutlich angestiegen.

Im ersten Quartal 2024 seien mehr als 1400 Zurückweisungen registriert worden, erklärte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Im Vergleichszeitraum im Vorjahr seien es lediglich drei gewesen.

Der Aufwuchs hänge wesentlich mit der Einführung der festen Grenzkontrollen im Oktober vergangenen Jahres zusammen, erklärte der Sprecher. Die festen Grenzkontrollen waren eingeführt worden, um gegen Schleusungen vorzugehen. Die Zahl der Menschen, die über irreguläre Migration nach Deutschland kommen, ist seitdem zurückgegangen.

Mit der Einführung im Oktober nahmen auch die Zurückweisungen in Brandenburg deutlich zu. Bereits im Oktober wurden rund 250 Zurückweisungen gezählt. Im Monat davor gab es laut polizeilicher Statistik in Brandenburg keine einzige. Bei Zurückweisungen verweigert die Bundespolizei direkt an der Grenze Menschen die Einreise, wenn diese die nötigen Bedingungen nicht erfüllen und keinen Asylantrag stellen.

(dpa)