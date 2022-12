Bundestagsabgeordnete Weeser: "ein Bild der Verwüstung"

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser hat das Platzen des Berliner Großaquariums als Hotelgast erlebt.

Sie sei im Tiefschlaf geweckt worden und habe zunächst an etwas wie ein Erdbeben gedacht, sagte Weeser am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Es habe aber nur einen kurzen Knall und ein "kurzes Beben des Gebäudes" gegeben. Darum sei sie zunächst wieder eingeschlafen. Aus den Medien habe sie dann erfahren, was im Hotel passiert sei. Polizei und Feuerwehr hätten dann später die Gäste informiert.

Im Hotel sehe es "ein bisschen wie im Kriegsgebiet" aus, beschrieb Weeser. "Es ist ein Bild der Verwüstung mit vielen toten Fischen und Scherben." Sie habe viele tote Fische gesehen. "Die, die vielleicht noch gerettet hätten werden können, waren erfroren."

(dpa)