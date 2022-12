Großeinsatz

09:10 Uhr

Kellerräume in Brand: Zehn Menschen evakuiert

Artikel anhören Shape

In einem Hochhaus am Blasewitzer Ring in Berlin-Wilhelmstadt sind Kellerräume in Brand geraten.

Zehn Menschen mussten am Samstagmorgen aus dem Gebäude evakuiert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten fünf der Evakuierten beim Verlassen des Hochhauses eine Brandfluchthaube tragen. Der Brand in den Kellerräumen, die sich laut Feuerwehr untypischerweise im ersten Obergeschoss des Gebäudes befinden, konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Insgesamt waren 134 Einsatzkräfte vor Ort. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Twittermeldung (dpa)

Themen folgen