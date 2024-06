Grünheide

vor 19 Min.

Sprengung der Bombe am Tesla-Werk bis in den Nachmittag

Eine Warntafel weißt auf eine Bombenräumung in einem Wald nahe des Tesla Werkes hin.

Die Sprengung einer Weltkriegsbombe am Tesla-Werk in Grünheide soll am Samstag zwischen 6.30 Uhr und 15.00 Uhr stattfinden.

Das teilte ein Sprecher der örtlichen Ordnungsbehörde am Freitag mit. In diesem Zeitfenster findet auch die Evakuierung statt. Laut dem Sprecher sind einige Gewerbebetriebe - darunter auch Tesla - betroffen. Rund um die Bombe wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von einem Kilometer eingerichtet. Das nahe Protestcamp gegen die Tesla-Erweiterung liegt nicht in dem Sperrkreis und ist daher nicht direkt betroffen. Die Bombe "englischen Fabrikats" war der Gemeinde Grünheide am Mittwoch vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gemeldet worden. Sie sei nicht transportfähig und müsse daher gesprengt werden, so der Sprecher. Inwieweit die Produktion von Tesla betroffen ist, war zunächst noch offen. Die Pressestelle des Unternehmens ließ bislang eine Anfrage unbeantwortet. Infos der Gemeinde Grünheide (dpa)

