Schussverletzung: Polizei fasst Tatverdächtigen

Nach einem Schuss mit einem Verletzten in Berlin-Wedding im Dezember hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst.

Gegen den 27-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Einsatzkräfte hatten demnach zuvor Dienstagfrüh mit zwei Beschlüssen der Staatsanwaltschaft Wohn- und Geschäftsräume in Berlin-Mitte durchsucht.

Am 21. Dezember soll ein 29-Jähriger auf dem Gehweg der Lindower Straße an zwei sich streitenden Männern vorbeigelaufen sein, als er durch einen Schuss an einem Arm verletzt wurde. Er wurde in einem Krankenhaus operiert.

(dpa)