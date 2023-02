Füchse wollen gegen Hamm nachlegen: "Wieder Abläufe finden"

Dem erfolgreichen Start in die zweite Hälfte der European League soll ein siegreicher Auftakt der Füchse Berlin in die Rückrunde der Handball-Bundesliga folgen.

Am Sonntag tritt der Tabellenführer als klarer Favorit beim Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen an (16.05 Uhr/Sky). Trainer Jaron Siewert warnt dennoch vor dem Underdog. "Sie spielen nicht ohne Grund in der Bundesliga und sie sind noch einmal top motiviert, die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu erreichen", sagte er.

Im zweiten Spiel nach der Weltmeisterschaftspause sind die Füchse zudem noch in der Findungsphase. "Die werden sich auch sagen, wenn wir was gegen die Füchse holen wollen, dann direkt am Anfang, wenn sie noch nicht so eingespielt sind oder wenn noch einige etwas müde von der WM sind", erklärte Siewert. Kapitän Paul Drux sieht sein Team aber schon auf einem guten Weg: "Es ist wichtig, wieder die Abläufe zu finden. Das dauert aber meistens nicht so lange."

Den Gegner unterschätzen wollen die Berliner nicht. "Sie haben sich im Laufe der Hinrunde gefunden, haben immer besser und konstanter gespielt. Und hatten nicht mehr so die Ausreißer nach unten, sondern eher die Ausreißer nach oben", sagte Siewert. Zumal die Füchse gewarnt sein sollten: In der Hinrunde stolperten sie schon einmal beim damaligen Schlusslicht Minden - eine von nur zwei bisherigen Ligapleiten.

Deshalb wird auch der zum wertvollsten Spieler der WM gewählte Mathias Gidsel wieder mitwirken. Nach der hohen WM-Belastung hatte der 24-Jährige in der European League gegen Saporischschja noch pausiert. "Jetzt geht es deshalb auch darum, Mathias wieder mehr zu integrieren. Da bin ich positiver Dinge", sagte Siewert.

(dpa)