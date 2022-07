Füchse Berlin beginnen Saisonvorbereitung am 18. Juli

Die Füchse Berlin starten am 18.

Juli in die neue Saison. Zum Auftakt werden alle Spieler sich mehrtägigen medizinischen Tests unterziehen, teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Am 25. Juli reisen die Füchse in ein Trainingslager nach Bad Lübbenau. Dort findet am 29. Juli ein Blitzturnier mit der TSG Lübbenau 63 und dem LHC Cottbus statt. Im August stehen mehrere weitere Testspiele für den Tabellendritten der Vorsaison an. Die Bundesliga startet wieder am ersten September-Wochenende.

(dpa)