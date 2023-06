Füchse Berlin im Saison-Endspurt auf Motivationssuche

Noch ein Spiel. Und es geht nur noch um einen würdigen Abschied aus der Saison. Sportlich ist alles gelaufen für die Füchse Berlin.

Nach dem versöhnlichen Abschluss mit den Fans fielen die Abschiede auch etwas leichter bei den Füchsen Berlin. Eine Woche nach der derben Pleite in Göppingen rehabilitierte sich der Tabellendritte im letzten Heimspiel der Saison in der Handball-Bundesliga.

"Natürlich wussten wir, dass das letzte Woche nicht gut war und das wir uns heute noch einmal anders zeigen wollten. Am Ende haben wir auch das gezeigt, was wir zeigen wollten", sagte Kapitän Wieder nach dem 36:32 am Mittwochabend gegen den HSV Hamburg. Für Milos Vujovic, Robert Weber, Moritz Ende und Marc Walther war es das letzte Heimspiel für die Füchse, sie verlassen den Verein zum Saisonende.

Die Fans feierten die Akteure und für Sport-Vorstand Stefan Kretzschmar waren die Zuschauer auch ein wesentlicher Faktor für den Heimsieg. "Das ist die Endmotivation gewesen. Wir geben noch einmal alles und verabschieden uns ehrenvoll - zumindest zu Hause", sagte er.

Kretzschmar hat grundsätzlich Verständnis, dass zum Saisonende die Motivation der Spieler gelitten hat. "Jeder in der Mannschaft weiß, dass es tabellarisch um nichts mehr geht. Dass die Champions League nicht mehr zu erreichen ist", sagte er. Von der hatten die Füchse aber lange Zeit geträumt. "Die Spieler sind natürlich irgendwo desillusioniert, am Boden und körperlich auch fertig. Und da die Motivation zu wecken, komm, wir ziehen durch bis zum Ende und hauen alles rein, was geht, obwohl es um nichts mehr geht, ist nicht ganz einfach", sagte er.

Am Sonntag müssen die Füchse aber noch einmal versuchen, sich zu motivieren. Im letzten Saisonspiel treten die Berliner beim Tabellenneunten TBV Lemgo Lippe (15.30 Uhr/Sky) an. "Da wollen wir auch noch alles reinhauen, um die Punkte zu holen. Um dann mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen", kündigte Trainer Jaron Siewert an. Zuletzt kassierte seine Mannschaft aber drei Auswärtspleiten in Serie.

