Füchse Berlin mobilisieren letzte Energiereserven

Nach dem dritten Auswärtsspiel in fünf Tagen hat die Mannschaftsleistung von Handball-Bundesligist Füchse Berlin bei Trainer Jaron Siewert höchste Bewunderung ausgelöst.

"Ich habe keine Ahnung, aber Riesenrespekt, was das Team hier geleistet hat. Ich bin stolz auf die Mannschaft", sagte der 28-Jährige nach dem 28:23-Auswärtssieg beim Bergischen HC.

Mit dem achten Sieg in der Handball-Bundesliga und Platz zwei bleiben die Füchse auch weiter im Rennen um einen Champions-League-Platz. "Das wird ein richtig harter Fight. Da darf man so Spiele wie beim BHC auch nicht liegenlassen", sagte Siewert. Denn die Konkurrenz aus Kiel und Flensburg liegt fast gleichauf und noch stehen neun Ligaspiele an. Vorstand Sport Stefan Kretzschmar übt sich deshalb in Zurückhaltung. "Das ist nur ein Wochenende und dann bist du von Platz zwei auf Platz vier. Alle tun gut dran, möglichst tief zu stapeln, weil da kann alles passieren", sagte er.

Und beinahe wären die Füchse nach einer müden ersten Hälfte beim BHC auch gestrauchelt. Doch im zweiten Durchgang bewies das Team Willensstärke. "Wir wollten mehr Prozent geben. Keine Ahnung, wo wir sie hernehmen sollten, aber jeder sollte mal suchen. Aber das hat uns den Sieg noch gebracht", sagte Siewert. Ein Extra-Lob ging an Spielmacher Jacob Holm, der mit acht Toren sein Team in der Offensive trug. "Der hat am ganzen Körper Schmerzen und muss immer wieder einstecken. Aber was er uns vorne gegeben hat, war unglaublich", sagte Siewert.

Bis zum nächsten Spiel am Dienstag bleiben den Berlinern aber nun ein paar Tage zum Durchschnaufen. Dann empfangen die Berliner in der Max-Schmeling-Halle im Achtelfinale-Rückspiel der European League die Franzosen vom HBC Nantes (18.45 Uhr/DAZN). Die Berliner müssen eine knappe 24:25-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen.

