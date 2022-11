Füchse erobern mit Sieg gegen Lemgo Tabellenführung zurück

Die Füchse Berlin haben die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert.

Am Sonntag siegten die Berliner vor 8768 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den TBV Lemgo Lippe nach einer guten zweiten Hälfte mit 32:26 (12:13). Die Füchse zogen damit wieder am THW Kiel vorbei, der am Samstag kurzzeitig auf den ersten Platz gesprungen war. Beste Berliner Werfer waren Jacob Holm mit sechs, sowie Lasse Andersson und Hans Lindberg mit je fünf Toren.

Das Spiel begann sehr ausgeglichen, bis zum 5:5 konnte sich kein Team absetzen. Dann aber häuften sich die Fehler der Gastgeber im Abschluss. Lemgo spielte ruhig und lange seine Angriffe und traf konstant. Nach gut 13 Minuten lagen die Füchse erstmals mit zwei Toren zurück (5:7). Der sonst so starke Berliner Keeper Dejan Milosavljev war in der ersten Hälfte noch kein Faktor. Der Rückstand betrug zeitweise drei Tore (9:12). Zumindest steigerten sich die Hauptstädter aber kämpferisch und konnten so zur Halbzeit wieder ein Stück verkürzen.

Die Füchse kamen besser aus der Kabine und gingen nach langer Zeit wieder in Führung (13:12). Die Berliner waren defensiv nun deutlich aggressiver und aufmerksamer. Auch Milosavljev hielt nun einige Bälle. Mitte der zweiten Hälfte konnten sich die Gastgeber mit einem 5:1-Lauf auf 23:19 absetzen. Nun hatten die Füchse das Spiel im Griff und brachten den Sieg problemlos ins Ziel.

