Füchse im Pokal nach Erlangen - Eisenach in Stuttgart

Handball-Bundesligist Füchse Berlin tritt in der dritten Runde des DHB-Pokals beim HC Erlangen an.

Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Köln. Ausgespielt wird die Runde vom 3. bis 5. Oktober. Bereits am Samstag darauf (7. Oktober) steht in der Liga das nächste Aufeinandertreffen der beiden Teams in Erlangen an.

Auch der ThSV Eisenach bekommt in der Pokalrunde eine Auswärtsaufgabe beim Ligakonkurrenten TVB Stuttgart. Der Sieger der Zweitrundenpartie Bergische Panther gegen VfL Lübeck-Schwartau wurde dem SC DHfK Leipzig zugelost. Ebenfalls in der zweiten Runde (4. bis 24. September) tritt Füchse-Kooperationspartner 1. VfL Potsdam beim ASV Hamm-Westfalen zum Duell der Zweitligisten an. Der SC Magdeburg greift als Vorjahresfinalist erst im Achtelfinale ein.

(dpa)