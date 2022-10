Füchse-Nachwuchsspieler Maxim Orlov fällt monatelang aus

Handball-Bundesligist Füchse Berlin und Kooperationspartner 1.

VfL Potsdam müssen monatelang auf Nachwuchsspieler Maxim Orlov verzichten. Der 20-Jährige erlitt im European-League-Spiel gegen HC Motor Saporischschja (38:27) am Dienstag einen kleinen Knorpelschaden sowie eine Fraktur am lateralen Tibiaplateau im Knie, wie der Tabellenführer der Bundesliga am Donnerstag mitteilte. Anfang nächster Woche werde Orlov voraussichtlich operiert, die Ausfallzeit auf vier Monate geschätzt, hieß es.

Der Rückraumspieler kam in der Saison bislang überwiegend für Zweitligist Potsdam zum Einsatz. "Maxim spielt eine richtig gute Saison beim 1. VfL Potsdam und mir tut es in erster Linie für ihn leid. Die Chance bei uns hat er sich absolut verdient und dann passiert das ausgerechnet im ersten Einsatz in der EHF European League", sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert der Mitteilung zufolge.

(dpa)