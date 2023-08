Logistische Hürden: Füchse Berlin verschieben Präsentation

Handball-Bundesligist hat seine für den 19.

August geplante öffentliche Teampräsentation auf einen unbestimmten Termin verschoben. Logistische Hürden würden die Vorstellung der Mannschaft wie im bisherigen Rahmen in der Mall of Berlin verhindern, teilten die Füchse am Dienstag mit. Es werde im Laufe der Saison nach "einem alternativen Empfang der Mannschaft gesucht."

Somit können die Anhänger der Füchse ihre Idole erstmals im Rahmen der Saisoneröffnung am 15. August beim Kooperationspartner 1. VfL Potsdam in der MBS Arena Potsdam näher erleben (18:30 Uhr). Die neue Spielzeit beginnt die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert am 28. August mit dem Gastspiel beim SC DHfK Leipzig (19.00 Uhr). Das erste Heimspiel der Füchse Berlin besteht gleich aus dem Klassiker gegen den Champions League-Sieger SC Magdeburg am 6. September 20:30 Uhr.

(dpa)