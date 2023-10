Nach Pokal nun Liga: Füchse Berlin bei Erlangen zu Gast

Nach Erlangen heißt für die Füchse Berlin auch vor Erlangen.

Denn nur vier Tage nach dem mühsamen 38:35-Erfolg nach Verlängerung im DHB-Pokal treten die Berliner am Samstag erneut beim HC Erlangen an (17.30 Uhr/Dyn) - dieses Mal in der Handball-Bundesliga. "Das ist schon ein bisschen komisch", meinte Rückraumspieler Lasse Andersson.

Zweimal in kürzester zu Gast bei Erlangen, aber nie in Erlangen. Denn das Pokalspiel wurde in Würzburg ausgetragen, am Samstag treten die Füchse in Nürnberg an. "Was eigentlich irgendwie verrückt ist", sagte Trainer Jaron Siewert. Deshalb bleiben die Berliner auch nicht vor Ort, sondern reisen zwischen den Partien zurück in die Hauptstadt. "Und das ist auch besser für uns", freute sich Andersson.

Vielleicht kann das Team so auch die Zitterpartie im Pokal besser abhaken. Ungewohnt fahrlässig waren die Berliner da mit ihren Chancen umgegangen. Das soll am Samstag nicht noch einmal passieren. "Ich hoffe, dass wir dann noch konsequenter spielen, noch kompakter in der Abwehr verteidigen. Bei der überschaubaren Angriffseffektivität müssen wir ansetzen und Lösungen finden", forderte Siewert.

(dpa)