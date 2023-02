Zwischen Hamm und Irun: Füchse schon früh im Spielstress

Die Füchse Berlin waren noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.

Nur mit viel Mühe und einem kleinen Zwischenspurt in der zweiten Hälfte gewann der Tabellenführer der Handball-Bundesliga am Sonntagnachmittag beim Schlusslicht. "Wir haben dann fünf bis sechs gute Minuten. Am Ende holen wir zwei wichtige Punkte. Dennoch gilt es nun, unsere Fehler zu analysieren", sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 32:29-Auswärtssieg beim ASV Hamm-Westfalen.

Denn nur ein paar Minuten guter Handball ist nicht der Anspruch der Füchse. Trotz ordentlichen Starts verlor das Team schnell den Faden. "Wir schaffen es dann irgendwie nicht mehr unser Spiel durchzuziehen. Wir stehen sehr, sehr lückenhaft in der Abwehr", sagte Kapitän Paul Drux. Im ersten Ligaspiel nach der Weltmeisterschaftspause waren die Berliner noch nicht wieder voll da. "Bei uns hat man gemerkt, dass der eine oder andere Schritt dann doch ein bisschen schwerer war", meinte Drux.

Vielleicht steckte auch ein wenig das Hinrundenspiel in Minden in den Berliner Köpfen. Anfang November hatten die Füchse völlig überraschend eine Pleite beim damaligen Schlusslicht kassiert – eine von bisher nur zwei Saisonniederlagen. "Das wollten wir unbedingt vermeiden", gestand Drux.

Dass es dieses Mal gut ausging, sieht der Nationalspieler auch als Reifeprozess. "Wir haben mittlerweile so ein Selbstvertrauen erarbeitet, dass man in so einem Spiel nach 45 Minuten, wenn du zurückliegst oder es unentschieden steht, doch weiß, dass wir die Qualität haben und zurückkommen können", sagte er.

Viel Zeit zur Erholung bleibt aber wieder kaum. Nach der Partie in Hamm reiste das Team nach Düsseldorf weiter, von wo es am Montag Richtung San Sebastian im Baskenland ging. Am Dienstag treten die Berliner in der European League beim spanischen Klub Bisaoa Irun (20.45 Uhr/DAZN) an.

(dpa)