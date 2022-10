Coach Siewert lobt Füchse und Gegner: Personaldecke dünn

Füchse-Trainer Jaron Siewert verteilte nach dem souveränen Start seines Teams in die Gruppenphase der European League zunächst nur Komplimente an den unterlegenen Gegner aus der Ukraine.

"Ich bin glücklich, dass mit Saporischschja eine ukrainische Mannschaft an dem Wettbewerb teilnimmt und wirklich Vollgas gegeben hat. Es war klasse, dass sie nie aufgegeben hat", sagte Siewert nach dem 38:27-Erfolg am Dienstagabend in Düsseldorf.

Doch der Coach war auch mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. "Wir haben einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg eingefahren. Ich bin absolut zufrieden", sagte er. Zumal die Füchse mit einer klaren Halbzeitführung es in der zweiten Hälfte etwas ruhiger angehen lassen konnten. "Da konnten wir mit den Kräften haushalten, haben aber nichts mehr anbrennen lassen", sagte er.

Denn am Samstag geht es in der Handball-Bundesliga daheim gegen den Bergischen HC weiter. Und die Berliner Personaldecke bleibt weiter dünn. Gegen Saporischschja fehlten in Mathias Gidsel, Fabian Wiede, Paul Drux und Matthes Langhoff vier Akteure. Umso mehr schmerzte am Dienstag die Verletzung von Nachwuchsspieler Maxim Orlov, der aus der Halle getragen werden musste. "Das ist ein fader Beigeschmack, weil wir fast keine Alternativen mehr hatten, zu wechseln", sagte Siewert.

Eine Pause bekam zudem Routinier Hans Lindberg, der nicht spielte und nur zu den Siebenmetern auf das Feld kam. Im Vorfeld der Partie hatte sich der 41-Jährige öffentlich überrascht und verwundert gezeigt, dass sein Vertrag im Sommer nicht verlängert wird. Einen Zusammenhang gab es aber nicht, wie Siewert klarstellte. "Das war vorher schon eine Absprache. Externe Einflüsse haben da keine Entscheidung gespielt", so der Füchse-Trainer.

(dpa)