Füchse Berlin bangen um Einsatz von Keeper Kireev

Die Füchse Berlin bangen vor dem Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga um den Einsatz von Torwart Viktor Kireev.

Der 36-Jährige verletzte sich im Testspiel gegen den 1. VfL Potsdam (36:29). Wie die Füchse am Mittwoch mitteilten, passierte es bei einer Parade in der zweiten Halbzeit. Kireev habe danach an der rechten Hand genäht werden müssen. Es sei fraglich, ob er beim Meisterschaftsauftakt am 28. August beim SC DHfK Leipzig dabei sein könne.

(dpa)