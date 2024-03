Füchse Berlin lassen Rhein-Neckar Löwen keine Chance

Die Füchse geben sich gegen die Löwen keine Blöße und haben im Titelrennen mit Magdeburg weiterhin die Nase knapp vorn.

Die Füchse Berlin bleiben weiter Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Die Berliner gewannen am Donnerstagabend bei den zuletzt kriselnden Rhein-Neckar Löwen in Mannheim ungefährdet mit 36:28 (14:11). Die Füchse bleiben allerdings nur vorn, weil Verfolger SC Magdeburg ein Spiel weniger absolviert hat. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit sieben und Lasse Andersson mit sechs Toren.

Das Team aus der Hauptstadt hatte nach der Länderspielpause zunächst Probleme seinen Rhythmus zu finden. Vor allem in der Offensive lief es noch nicht rund. Sie scheiterten oft an Nationaltorhüter David Späth. Und so liefen die Füchse zunächst gegen engagierte Gastgeber einem Rückstand hinterher. Mitte der ersten Hälfte kamen sie dann aber besser ins Spiel.

Die Defensive stand sehr gut und Keeper Dejan Milosavljev hielt wichtige Bälle. Bis auf 11:8 konnten sich die Berliner absetzen. Selbst als fast sechs Minuten kein einziger eigener Treffer gelang und die Löwen wieder ausglichen, blieb das Team von Trainer Jaron Siewert ruhig. Ein kleiner 3:0-Lauf kurz vor Pause sorgte doch noch für die Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Füchse dann im Stile einer Spitzenmannschaft. Sie spielten ruhig, unaufgeregt konzentriert und bestraften jeden Fehler der Löwen. Bis zur 53. Minuten schraubten sie die Führung zweistellig auf 32:21 hoch. Anschließend schalteten die Gäste einige Gänge herunter und schonten Stammkräfte.

(dpa)