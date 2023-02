Füchse Berlin schlagen Eurofarm Pelister souverän

Die Füchse Berlin bleiben in der European League als einziges Team weiter ungeschlagen.

Am Dienstagabend setzte sich der Handball-Bundesligist vor 4517 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den HC Eurofarm Pelister aus dem nordmazedonischen Bitola mit 34:25 (18:12) durch. Die Füchse standen schon vor der Partie als Sieger der Gruppe D fest und waren für das Achtelfinale qualifiziert. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit sechs und Milos Vujovic mit fünf Toren.

Die Partie begann zunächst sehr ausgeglichen. Die Gastgeber brauchten ein paar Minuten, um in das Spiel zu kommen. Und so lagen sie zunächst 2:4 zurück. Dann kam die Offensive aber besser in Schwung. Als die Gäste ihren Keeper herausnahmen und sich gleich mehrere Ballverluste hintereinander erlaubten, bestraften das die Füchse mit einfachen Toren durch Tempogegenstöße.

Mit einem 5:0-Lauf Mitte der ersten Hälfte konnten sich die Gastgeber erstmalig absetzen. Die Füchse konnten sich sogar den Luxus leisten, ihre beiden Siebenmeter zu vergeben. Sowohl Vujovic, als auch Robert Weber scheiterten am Gäste-Keeper Urban Lesjak. Auf der Gegenseite zeigte aber auch Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einige starke Paraden.

Auch nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber zunächst recht fahrlässig mit ihren Chancen um. Die Gäste konnten davon aber nicht profitieren, weil sie offensiv noch weniger zustande brachten. So zogen die Berliner zehn Minuten vor Ende auf 28:18 davon. Und das brachten sie anschließend souverän ins Ziel.

(dpa)